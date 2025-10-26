خطوات تثبيت قناة وناسة أطفال الجديد على كل الأقمار الصناعية

تعتبر قناة وناسة أطفال من أكثر القنوات التي لاقت قبولاً كبيرًا في الأونة الأخيرة ببثها إلى العديد من البرامج التعليمية والترفيهية، بجانب الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة التي يتم بثها على مدار الساعة، فيما أصبح من السهل التعرف على أخر تحديث لتردد القناة على كافة الأقمار الصناعية النايل سات والعرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة أطفال

هناك بعض المعلومات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من تنزيل قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، وفقًا للمعلومات التالية:

القمر الصناعي النايل سات.

ترددها الحديث يكون ١١٤٣٠.

بينما استقطابها فهو عمودي.

معامل الترميز يكون ٢٧٥٠٠.

التشفير مجانًا.

جودة الإشارة قوية.

تحديث تردد وناسة على القمر الصناعي الثاني

قم بالتعرف على التردد الثاني لقناة وناسة أطفال، ومتابعة كل ما تقدمه القناة على مدار الساعة، وفقًا لما يأتي:

القمر الصناعي عرب سات.

ترددها يكون ١١٢٧٠.

بينما استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز فهو ٢٧٥٠٠.

حدث التشفير مجانًا.

خطوات تنزيل قناة وناسة أطفال

هناك بعض الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من تنزيل قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، بناءً على ما يأتي: