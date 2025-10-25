تثبيت سريع الآن .. تردد قناة طيور الجنة الجديد TOYOUR EL-JANAH KIDES TV

اشتهرت قناة طيور الجنة في معظم أنحاء الوطن العربي نظرا لما تهتم بتقديمه من محتوى متنوع للأطفال ومنها البرامج التعليمية والثقافية والترفيهية والأناشيد في العالم العربي، كما أن المحتوى الخاص بها يعمل على خلق القيم الايجابية في نفس الطفل بطريقة ممتعة ومشوقة، لذلك أصبحت مفضلة لدى الكثير من العائلات العربية.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

يوجد تردد خاص بقناة طيور الجنة على نايل سات يمكن من خلاله تحميل القناة وهذا التردد هو:

تردد القناة هو 11258.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ ¾.

القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة البرامج الترفيهية التي تناسب جميع الأعمار، وذلك عن طريق إدخال التردد التالي:

تردد القناة 11310.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅔.

معامل الاستقطاب أفقي h.

مميزات قناة طيور الجنة للأطفال

توجد العديد من المميزات المختلفة التي تتميز بها قناة طيور الجنة التي تخص الأطفال عن باقي القنوات الأخرى وهذه المميزات هي: