لولو صارت شرطية .. تردد قناة وناسة الجديد 2025 وأحلى الأغاني للأطفال

تبحث الكثير من السيدات دائما عن تردد قناة وناسة الذي يتم تحديثه من فترة إلى أخرى من أجل ضمان جودة المحتوى التي تهتم بتقديمه لجميع أعمار الاطفال وقد تحرص على عدم عرض أي مقاطع أو فيديوهات تنافي العادات والتقاليد الاجتماعية، ويمكن تنزيلها وضبطها على معظم الاقمار الصناعية.

تردد قناة وناسة الجديد 2025

لضبط قناة وناسة الخاصة بالأطفال على جهاز الرسيفر وبالتحديد على القمر الصناعي نايل سات فيلزم معرفة التردد التالي

تردد القناة 11430.

معدل الاستقطاب أفقي h.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة وناسة على عرب سات

يوجد تردد خاص لقناة وناسة التي تخص الأطفال على القمر الصناعي عرب سات من أجل تحميلها وضبطها على الرسيفر مع باقي قنوات الأطفال وهذا التردد هو

تردد القناة هو 11270

القمر الصناعي عرب سات

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

خطوات ضبط قناة وناسة الجديد 2025

يمكن ضبط وحفظ قناة وناسة بالتردد الجديد الخاص بها الذي تم تحديثه على معظم الأقمار الصناعية على جهاز الرسيفر بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات البسيطة التالية