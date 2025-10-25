استعلم هسه🎇 .. أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي العراقية “هنــــا”

أعلنت منصة مظلتي العراقية في صباح اليوم عن مجموعة جديدة من أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، لذلك يمكن لكافة المتقدمين على الدعم العراقي أن يقوموا بالاستعلام عن تلك الأسماء من خلال بعض الخطوات الهامة والبسيطة التي سنسردها لكم عبر المقالة، كما أيضًا سوف نكشف لكم عن الشروط المطلوبة أثناء التسجيل وهذا لكافة الأشخاص الجدد الذين يرغبوا في التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكنك الآن ان تستعلم عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة العراقية، لكافة المحافظات وعلى رأسهم بغداد، لذلك يجب عليك أن تتبع الخطوات التالية بالتفصيل:

أولًا قم بالدخول على الموقع الرسمي التابع لمنصة مظلتي العراقية.

في الخطوة التالية يجب عليك أن تقوم بتسجيل الدخول على الموقع.

قم بتحديد أيقونة الخدمات الالكترونية.

بعدها ينبغي عليك معرفة اسم البرنامج التي ترغب في معرفة التفاصيل الخاصة به، ليكون هو برنامج الرعاية الاجتماعية.

قم بتحديد المحافظة التابع لها.

بعد ذلك ينبغي عليك أن تقوم بالانتظار حتى يظهر أمامك ملفات القبول.

قم بتحميل الملف التابع للمحافظة الخاصة بك، إذا وجدت اسمك في الملف قد يكون قبلت، وإذا لن تجد أسمك في الملف، فهذا دليل على عدم قبولك، ويرجى مراجعة بياناتك وشروطك المتاحة أثناء التسجيل في المرة القادمة.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية

ترغب في معرفة شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية، عليك معرفة الشروط من خلال التالي: