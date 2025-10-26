ثبتها دلوقتي واسمع مباريات حصرية 24 .. تردد قناة beIN sports extra 1 الجديد 2025

يبحث الكثير من عشاق الرياضة عن تردد قناة beIN sports extra 1 التي تقوم بعرض البطولات الحصرية وتغطية الأحداث الرياضية ومتابعة المنتخبات العربية في كافة الألعاب الرياضية كما أنها تقوم بتغطية البطولات بشكل حصري بواسطة أبرز المحللين.
تردد قناة beIN sports extra 1
يوجد تردد خاص بقناة beIN sports extra 1 المشهورة حول العالم على القمر الصناعي نايل سات من أجل مشاهدة الأحداث الرياضية بكل سهولة وهذا التردد هو:
- تردد القناة هو: 11013
- معامل الاستقطاب: أفقي h.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅔.
- القمر الصناعي هو النايل سات.
- جودة القناة hd.
تردد قناة beIN sports extra 1 على عرب سات
يوجد تردد خاص بقناة beIN sports extra 1 على القمر الصناعي عرب سات من أجل تحميلها على الرسيفر وهذا التردد يكون كالآتي
- تردد القناة هو: 10810.
- معامل الاستقطاب: عمودي v.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
- جودة القناة hd.
مميزات قناة beIN sports extra 1
توجد العديد من المميزات التي تتمتع بها قناة beIN sports extra 1 عن غيرها من باقي القنوات الرياضية الأخرى ومن أشهر هذه المميزات ما يلي
- تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي.
- تقديم المحتوى بجودة عالية من حيث الصوت والصورة وهذا يلبي احتياجات المشاهدين.
- عرض البرامج التحليلية المميزة التي تقوم بمناقشة تفاصيل المباريات بدقة عالية بواسطة أبرز المحللين.
- لديها اشتراك شهري من أجل متابعة المباريات وتحليلها.
- يمكنك تثبيت القناة على أي قمر صناعي بكل سهولة.
- لن تطلب القناة أي رسوم أثناء تثبيت القناة.