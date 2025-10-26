ثبتها دلوقتي واسمع مباريات حصرية 24 .. تردد قناة beIN sports extra 1 الجديد 2025

يبحث الكثير من عشاق الرياضة عن تردد قناة beIN sports extra 1 التي تقوم بعرض البطولات الحصرية وتغطية الأحداث الرياضية ومتابعة المنتخبات العربية في كافة الألعاب الرياضية كما أنها تقوم بتغطية البطولات بشكل حصري بواسطة أبرز المحللين.

تردد قناة beIN sports extra 1

يوجد تردد خاص بقناة beIN sports extra 1 المشهورة حول العالم على القمر الصناعي نايل سات من أجل مشاهدة الأحداث الرياضية بكل سهولة وهذا التردد هو:

تردد القناة هو: 11013

معامل الاستقطاب: أفقي h.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

القمر الصناعي هو النايل سات.

جودة القناة hd.

تردد قناة beIN sports extra 1 على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة beIN sports extra 1 على القمر الصناعي عرب سات من أجل تحميلها على الرسيفر وهذا التردد يكون كالآتي

تردد القناة هو: 10810.

معامل الاستقطاب: عمودي v.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

جودة القناة hd.

مميزات قناة beIN sports extra 1

توجد العديد من المميزات التي تتمتع بها قناة beIN sports extra 1 عن غيرها من باقي القنوات الرياضية الأخرى ومن أشهر هذه المميزات ما يلي