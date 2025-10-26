ثبتها دلوقتي واسمع مباريات حصرية 24 .. تردد قناة beIN sports extra 1 الجديد 2025

فريق عمل البديل آخر تحديث تصنيف تردد القنوات
ثبتها دلوقتي واسمع مباريات حصرية 24 .. تردد قناة beIN sports extra 1 الجديد 2025

يبحث الكثير من عشاق الرياضة عن تردد قناة beIN sports extra 1 التي تقوم بعرض البطولات الحصرية وتغطية الأحداث الرياضية ومتابعة المنتخبات العربية في كافة الألعاب الرياضية كما أنها تقوم بتغطية البطولات بشكل حصري بواسطة أبرز المحللين.

تردد قناة beIN sports extra 1

يوجد تردد خاص بقناة beIN sports extra 1 المشهورة حول العالم على القمر الصناعي نايل سات من أجل مشاهدة الأحداث الرياضية بكل سهولة وهذا التردد هو:

  • تردد القناة هو: 11013
  • معامل الاستقطاب: أفقي h.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅔.
  • القمر الصناعي هو النايل سات.
  • جودة القناة hd.

تردد قناة beIN sports extra 1 على عرب سات

يوجد تردد خاص بقناة beIN sports extra 1 على القمر الصناعي عرب سات من أجل تحميلها على الرسيفر وهذا التردد يكون كالآتي

  • تردد القناة هو: 10810.
  • معامل الاستقطاب: عمودي v.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
  • جودة القناة hd.

مميزات قناة beIN sports extra 1

توجد العديد من المميزات التي تتمتع بها قناة beIN sports extra 1 عن غيرها من باقي القنوات الرياضية الأخرى ومن أشهر هذه المميزات ما يلي

  • تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي.
  • تقديم المحتوى بجودة عالية من حيث الصوت والصورة وهذا يلبي احتياجات المشاهدين.
  • عرض البرامج التحليلية المميزة التي تقوم بمناقشة تفاصيل المباريات بدقة عالية بواسطة أبرز المحللين.
  • لديها اشتراك شهري من أجل متابعة المباريات وتحليلها.
  • يمكنك تثبيت القناة على أي قمر صناعي بكل سهولة.
  • لن تطلب القناة أي رسوم أثناء تثبيت القناة.
معلومات الكاتب
فريق عمل البديل
عاجل
بطعم ياخد العقل.. طريقة تحضير أرز الصيادية بالجمبري بأسلوب أشهر المطاعم لأعلى وجبة غداء