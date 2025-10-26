أخر تحديث لـ تردد قناة طيور بيبي على نايل سات وعرب سات 2025 “ثبتها الآن بكل سهولة”

زادت عمليات البحث عن تردد قناة طيور بيبي للأطفال لضبطها بسبب تحديث التردد الخاص بها بشكل مستمر وذلك لضمان جودة الصوت والصورة التي يتم عرضها للأطفال وضمان استمتاع الطفل أثناء مشاهدتها كما أنها تعتبر من أشهر القنوات في الوطن العربي التي تحرص على تقديم المحتوى المناسب للعادات والتقاليد والذي يجمع بين التعليم والترفيه.

تردد قناة طيور بيبي على نايل سات

يمكن تثبيت قناة طيور بيبي على جهاز الاستقبال عن طريق إدخال هذا التردد:

تردد القناة 11393.

معامل الاستقطاب أفقي h.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6,.

جودة القناة hd.

تردد قناة طيور بيبي على عرب سات

لتحميل قناة طيور بيبي للأطفال على القمر الصناعي عرب سات والاستمتاع بالمحتوى الهادف فيلزم إدخال التردد التالي:

تردد القناة 11310.

معامل الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

جودة القناة hd.

مميزات قناة طيور بيبي للأطفال

تتمتع قناة طيور بيبي بعدة مزايا تجعلها رائدة بين قنوات الاطفال الأخرى المشهورة في الوطن العربي، ومن أشهر هذه المميزات ما يلي: