لولو وميدو خناقة طول اليوم “تردد قناة وناسة 2025”.. تثبيت لـ WANASAH KIDES TV

تبحث الأمهات لصغارها من جميع الأعمار عن تردد قناة وناسة الجديد من أجل تشغيلها على جهاز الرسيفر وعرض المحتوى الخاص بها الذي يجمع بين الترفيه والتعليم على مدار الأربعة وعشرين ساعة من أجل بث روح المحبة والعلم منذ صغر السن كما أنها تقوم بعرض المحتوى الذي يناسب جميع أعمار الأطفال دون الخوف من عرض أي مقاطع تنافي العادات والتقاليد الاجتماعية.

تردد قناة وناسة 2025

لضبط قناة وناسة الخاصة بالأطفال على جهاز الرسيفر على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة المحتوى التعليمي والترفيهي الممتع والمسلي فيلزم معرفة التردد التالي

تردد القناة 11430.

معدل الاستقطاب أفقي h.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة وناسة على عرب سات

يوجد تردد خاص لقناة وناسة التي تخص الأطفال على القمر الصناعي عرب سات من أجل تحميلها وضبطها على الرسيفر مع باقي قنوات الأطفال وهذا التردد هو

تردد القناة هو 11270

القمر الصناعي عرب سات

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

خطوات ضبط تردد قناة وناسة 2025

يمكن ضبط وحفظ قناة وناسة بالتردد الجديد الخاص بها على جهاز الرسيفر عن طريق اتباع الخطوات التالية