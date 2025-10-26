تردد قناة وناسة للأطفال WANASAH KIDESTV .. متاحة على جميع الأقمار الصناعية 2025

تعتبر قناة وناسة هي الخيار المثالي لأفضل قناة تقوم بتقديم محتوى مناسب للأطفال بكل أمان دون خوف من عرض أي مقاطع مخالفة كما أنها تعتبر من أفضل قنوات الأطفال التي يفضلها الكثير من الأسر خاصة الذين لديهم أطفال، وذلك بفضل المحتوى الهادف التي تقوم بتقديمه على مدار الساعة.

تردد قناة وناسة للأطفال

يمكن ضبط قناة وناسة على القمر الصناعي نايل سات بكل سهولة لمشاهدة محتوى الأغاني والبرامج والافلام الكرتونية المميزة وذلك عن طريق هذا التردد

تردد القناة 11470.

معامل الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

معدل الترميز هو 27500.

القمر الصناعي هو النايل سات.

جودة القناة sd.

تردد قناة وناسة على عرب سات

يمكن ضبط تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات من أجل استمتاع الطفل بالمحتوى التعليمي والترفيهي المميز وذلك عن طريق إدخال التردد التالي:

تردد القناة 11270.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

معامل الاستقطاب أفقي.

جودة القناة sd.

مميزات قناة وناسة

هناك العديد من المميزات التي تتميز بها قناة وناسة التي تخص الأطفال، ومن أشهر هذه المميزات ما يلي: